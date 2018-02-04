38 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.02.2018 22:31
Головний тренер Зірки: Фінансові заборгованості - це проблема
|Роман Монарьов
Кропивницька Зірка переживає погані фінансові часи.
На це натякнув головний тренер кропивничан Роман Монарьов.
"Якщо є тимчасові фінансові заборгованості, то я не вважаю, що це катастрофа. Це проблема, але вирішувана. На сьогодні ми готуємося спокійно до сезону і комплектуємося відповідно до наших можливостей. Постараємося до весняної частини чемпіонату підійти в повній боєздатності", - розповів тренер.
"Трансфери? Ми закриваємо ті проблемні позиції, які з'явилися після втрати Качараби, Сесе і Фаворова – захисну лінію і позицію центрального півзахисника", - сказав Монарьов в ефірі Футбол 1.
Раніше повідомлялося, що у Зірки є чотиримісячні борги по зарплаті.
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