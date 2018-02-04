Головний тренер Маріуполя розповів про готовність команди до весняної частини чемпіонату

Олександр Бабич / footboom

Маріуполь встигне функціонально підготуватися до весняної частини УПЛ.

Про це розповів головний тренер команди Олександр Бабич.

"Звісно, команда ще не готова на 100%. Але видно, що хлопці сприймають наші вимоги й ігрову установку", - сказав керманич приазовців.

"Упевнений, що до початку весняної частини чемпіонату функціонально ми будемо готові добре, а, головне, відновитися психологічно. Усе-таки збір вийде важким - хлопці проведуть тут 26 днів", - пише офіційний сайт Маріуполя.

Нагадаємо, що Маріуполь зіграв унічию з польською Ягеллонією на зборах.