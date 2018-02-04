31 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]04.02.2018 22:54
Головний тренер Маріуполя розповів про готовність команди до весняної частини чемпіонату
|Олександр Бабич / footboom
Маріуполь встигне функціонально підготуватися до весняної частини УПЛ.
Про це розповів головний тренер команди Олександр Бабич.
"Звісно, команда ще не готова на 100%. Але видно, що хлопці сприймають наші вимоги й ігрову установку", - сказав керманич приазовців.
"Упевнений, що до початку весняної частини чемпіонату функціонально ми будемо готові добре, а, головне, відновитися психологічно. Усе-таки збір вийде важким - хлопці проведуть тут 26 днів", - пише офіційний сайт Маріуполя.
Нагадаємо, що Маріуполь зіграв унічию з польською Ягеллонією на зборах.
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