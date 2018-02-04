Федорчук: Гоменюка взяли за 10 тисяч доларів, а штовхнули за 3 мільйони

Олег Федорчук / footboom

Головний тренер новокаховської Енергії Олег Федорчук пригадав, як став учасником вигідного переходу Володимира Гоменюка з Таврії в Дніпро.

Про це повідомляє footboom.

"Могли б і більше мати грошей у вінницькій Ниві, але клуб, як ви знаєте, розвалився. А скільки там було талановитих гравців! Козьбан, Немчанінов, Герасимець... Усі досі на виду, при справі", - пригадав тренер.

"Однак найкращою своєй угодою, вважаю, перехід Вови Гоменюка з Таврії до Дніпра. Узяли хлопця за 10 тисяч доларів, а штовхнули за 3 мільйони", - розповів Федорчук.

Нагадаємо, що, за словами Федорчука, у Генпрокуратурі підозрюють близько 100 футболістів у грі на тоталізаторі.