810 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.02.2018 23:21
Федорчук: Гоменюка взяли за 10 тисяч доларів, а штовхнули за 3 мільйони
|Олег Федорчук / footboom
Головний тренер новокаховської Енергії Олег Федорчук пригадав, як став учасником вигідного переходу Володимира Гоменюка з Таврії в Дніпро.
Про це повідомляє footboom.
"Могли б і більше мати грошей у вінницькій Ниві, але клуб, як ви знаєте, розвалився. А скільки там було талановитих гравців! Козьбан, Немчанінов, Герасимець... Усі досі на виду, при справі", - пригадав тренер.
"Однак найкращою своєй угодою, вважаю, перехід Вови Гоменюка з Таврії до Дніпра. Узяли хлопця за 10 тисяч доларів, а штовхнули за 3 мільйони", - розповів Федорчук.
Нагадаємо, що, за словами Федорчука, у Генпрокуратурі підозрюють близько 100 футболістів у грі на тоталізаторі.
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