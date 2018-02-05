Клуб УПЛ вирішив конфліктну ситуацію із трансфером свого екс-гравця

Моха (ліворуч) підписав контракт із Слованом

Донецький Олімпік та словацький Слован прийшли до спільного знаменника у конфлікті із трансфером вінгера Мохи.

Словаки заплатять українському клубу 250 тисяч євро за перехід гравця.

Суть конфлікту полягала у тому, що Моха при трансфері у Слован надав документи, в яких було вказано, що Олімпік оцінуює його у 0,25 мільйони євро, тоді як Владислав Гельзін хотів отримати за нього значно більше, адже Мохою цікавилося київське Динамо.

Проте, у клубі втратили можливість заробити на трансфері, а судові спори могли затягнутися надовго, тож в Олімпіку вирішили піти на компроміс, пише dynamo.kiev.ua.

Раніше повідомлялося, що Олімпіку вдалося втримати у складі молодого нападника.