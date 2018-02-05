Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
581 перегляд Версія для друку Коментарі  [    ]
05.02.2018  09:29

Клуб УПЛ вирішив конфліктну ситуацію із трансфером свого екс-гравця

 Моха (ліворуч) підписав контракт із Слованом

Донецький Олімпік та словацький Слован прийшли до спільного знаменника у конфлікті із трансфером вінгера Мохи.

Словаки заплатять українському клубу 250 тисяч євро за перехід гравця.

Суть конфлікту полягала у тому, що Моха при трансфері у Слован надав документи, в яких було вказано, що Олімпік оцінуює його у 0,25 мільйони євро, тоді як Владислав Гельзін хотів отримати за нього значно більше, адже Мохою цікавилося київське Динамо.

Проте, у клубі втратили можливість заробити на трансфері, а судові спори могли затягнутися надовго, тож в Олімпіку вирішили піти на компроміс, пише dynamo.kiev.ua.

Раніше повідомлялося, що Олімпіку вдалося втримати у складі молодого нападника.
Читай також
Олімпік виграв перший матч на другому зборі
Олімпік підписав чергового новачка
Президент Олімпіка потролив Карпати
Карпати - Олімпік: без телебачення, але безкоштовно
Олімпік підписав братів-близнюків з Вереса


Останні публікації
30.01.2018
Футбол

Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі

Нападник збірної України розповів про рішення покинути Карабюкспор, перехід у новий колектив, а також перспективи збірної України у Лізі Націй
 
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку

 
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
Усі публікації
Новини
11:59
Теніс. Костюк показала як проводить вихідні в Австралії. ФОТО
11:47
Футбол. Чорноморець повернув колишнього лідера оборони
11:24
Олімпіада. У Пхенчхані провели масову допінгову перевірку атлетів з Росії
10:59
Футбол. Усик - Гассієв: букмекери назвали фаворита двобою боксерів з України та Росії
10:32
Теніс. Стало відомо про черговий прорив юної Марти Костюк у рейтингу WTA
10:10
Футбол. Ліверпуль - Тоттенгем: у мережі вказали на підозрілу поведінку судді після призначення пенальті. ВІДЕО
09:50
Футбол. Українець Чигринський допоміг АЕКу здолати Олімпіакос: відео голів
09:29
Футбол. Клуб УПЛ вирішив конфліктну ситуацію із трансфером свого екс-гравця
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




БАТЛ! Обирай найкращий клуб України -
ДИНАМО vs ШАХТАР!


Інтерв'ю
 
Публікації
30.01.2018

Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі
Нападник збірної України розповів про рішення покинути Карабюкспор, перехід у новий колектив, а також перспективи збірної України у Лізі Націй
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!