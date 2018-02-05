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05.02.2018  09:50

Українець Чигринський допоміг АЕКу здолати Олімпіакос: відео голів

 Дмитро Чигринський (праворуч)

Суперник Динамо по 1/16 фіналу Ліги Європи АЕК здобув перемогу у рамках першості Греції над Олімпіакосом.

Український захисник АЕКа Дмитро Чигринський зрівняв рахунок у матчі на 87-й хвилині, а вже у доданий арбітром час Йоргос Якумакіс приніс перемогу своїй команді.

Як повідомлялося раніше, матч Олімпіакос - АЕК відвідав керманич Динамо Олександр Хацкевич.

Нагадаємо, що Динамо зіграє із АЕКом 15 лютого у Греції, а матч-відповідь відбудеться з тиждень у Києві.

Раніше стало відомо, що Динамо програло у спарингу із угорською командою.
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