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05.02.2018  10:10

Ліверпуль - Тоттенгем: у мережі вказали на підозрілу поведінку судді після призначення пенальті. ВІДЕО

 Гравці Ліверпуля атакують суддю Джона Мосса

4 лютого у рамках 25-го туру першості АПЛ Ліверуль зіграв внічию 2:2 із Тоттенгемом.

Шпори забили рятівний гол у компенсований арбітром час з 11-метровго штрафного удару, причому Гаррі Кейн за декілька хвилин до цього моменту не реалізував інший вирок судді з точки.

Проте вже після гри у мережі розгорівся скандал: підозру та цікавість у вболівальників викликав епізод із призначенням другого пенальті: головний суддя Джон Мосс підійшов до лайнсмена з метою порадитися.

Після того, як обидва представники Феміди ухвалили вердикт, Мосс відправився до гравців оголошувати його, а от його помічник, залишившись на місці стиснув кулак, наче радіючи чомусь - чи то тому, що Тоттенгем отримав шанс зрівняти рахунок, чи то просто тому, що до його думки прислухався головний арбітр.

Після гри головний тренер мерсісайдців Юрген Клопп заявив, що рішення лайнсмена вплинули на результат зустрічі, проте із цим треба змиритися. Хоча це він говорив ще до того, як напевно побачив цікаві кадри.

Також на епізод звернув увагу відомий журналіст Кирило Крижанівський.

На своїй сторінці у Facebook він попрсив читачів розшифрувати, що саме мав на увазі боковий арбітр, коли стиснув кулак.

"Питання до спеціалістів із мови жестів. Що може означати жест лайнсмена матчу Ліверпуль - Тоттенгем після призначення другого пенальті? Дякую", - написав він.

Нагадаємо, що після зустрічі у Ліверпулі суперники залишилися відповідно на 3-му та 5-му місцях у турнірній таблиці АПЛ.

Раніше повідомлялося, що Гаррі Кейн досягнув чергової відмітки у своїй яскравій кар'єрі.
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