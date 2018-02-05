Усик - Гассієв: букмекери назвали фаворита двобою боксерів з України та Росії

Українець Олександр Усик є фаворитом фінального поєдинку WBSS із представником Росії Муратом Гассієвим.

Про це говорять котирування відомої контори William Hill.

На перемогу Усика можна поставити із показником 1,36, тоді як росіянин котирується із коефіцієнтом 3,10. Нічийний результат оцінується букмекерами як малоймовірний - 23,0.

Нагадаємо, що матч заплановано провести у Саудівській Аравії 11 травня, проте напередодні стало відомо, що бій може відбутися і у Росії.

Як відомо, після бою Усик сфотогафувався із росіянином та згодом звернувся до нього у соцмережі.