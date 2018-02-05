152 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]05.02.2018 21:44
Аутсайдер Серії А хоче підписати зіркового француза
|Самір Насрі
Колишній футболіст лондонського Арсенала та збірної Франції може стати гравцем Беневенто.
Про це повідомив відомий журналіст Джанлука Ді Марціо.
За інформацією джерела клуб хоче запропонувати 30-річному гравцеві контракт до кінця сезону.
Нагадаємо, що на даний момент Беневенто знаходиться на останньому місці в турнірній таблиці Серії А. Щоб вийти із зони вильоту, команді потрібно скоротити різницю в 13 очок.
Останньою командою Насрі була іспанська Севілья, за яку він виступав на правах оренди.
Нещодавно з'явилася інформація, що француза можуть дискваліфікувати за порушення антидопінгових правил.
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