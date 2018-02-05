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05.02.2018  21:44

Аутсайдер Серії А хоче підписати зіркового француза

Самір Насрі

Колишній футболіст лондонського Арсенала та збірної Франції може стати гравцем Беневенто.

Про це повідомив відомий журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела клуб хоче запропонувати 30-річному гравцеві контракт до кінця сезону.

Нагадаємо, що на даний момент Беневенто знаходиться на останньому місці в турнірній таблиці Серії А. Щоб вийти із зони вильоту, команді потрібно скоротити різницю в 13 очок.

Останньою командою Насрі була іспанська Севілья, за яку він виступав на правах оренди.

Нещодавно з'явилася інформація, що француза можуть дискваліфікувати за порушення антидопінгових правил.
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