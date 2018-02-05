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05.02.2018  21:55

Лідер Ман Сіті може перебратися до Лондона

Рахім Стерлінг

Один з лідерів Манчестер Сіті Рахім Стерлінг може опинитися в Челсі.

Про це повідомляє Sportsmole.co.uk.

Аристократи розглядають 23-річного футболіста в якості заміни Едену Азару, в разі якщо той влітку перебереться в Реал.

Стерлінг в поточному сезоні провів 24 матчі в чемпіонаті Англії, забив 14 голів і віддав дев'ять гольових передач.

Нагадаємо, що в останні години дедлайна сині підписали нападника збірної Франції Олів'є Жиру.

Раніше була інформація, що сам Стерлінг чекає на пропозицію від Реала.
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