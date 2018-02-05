152 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]05.02.2018 22:17
Спетару не підписував контракт з Динамо
|Дан Спетару
Молдовський футболіст Дан Спетару, як і раніше, перебуває в київському клубі на оглядинах, не підписував контракт з Динамо.
Сьогодні прізвище футболіста з'явилося у списку гравців першої команди на офіційному сайті клубу.
Пояснюється це технічними особливостями роботи тамтешньої бази даних.
Тож, поки зарано говорити про перехід вінгера до складу біло-синіх, пише Динамоманія.
Лише таким чином Спетару міг бути доданий у протокол контрольного матчу з угорською Академією Пушкаша. У цьому матчі молдовський хавбек провів на полі 67 хвилин.
Раніше Дан Спетару виступав за Динамо Бухарест, Зімбру, Астру, Політехніку (Ясси).
Нагадаємо, що Динамо поступилося в останньому контрольному матчі Академії Пушкаша (2:3)
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