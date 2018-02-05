Сина екс-гравця Динамо викликали в збірну Росії
|Максим Самойлов
Гравець Парі Сен-Жермен U-14 Максим Самойлов знову отримав виклик на тренувальний збір юнацької збірної Росії.
Про це повідомляє Спорт-Експрес.
У період із 5 до 15 лютого російська збірна, складена з гравців 2003 року народження, разом із хавбеком ПСЖ перебуватиме на зборах у турецькій Антальї.
Там юні росіяни проведуть кілька контрольних матчів.Збірна Росії U-14 наприкінці минулого року провела два селекційних збори, в одному з яких брав участь і Максим Самойлов. Додамо, що у змаганнях, в яких виступає паризька команда відповідного віку, він забивав у останніх семи матчах поспіль.
Юний футболіст є сином екс-півзахисника київського Динамо Віталія Самойлова. Він одружився з росіянкою у період виступів за російські клуби і тому Самойлов-молодший має російське свідоцтво про народження.
Раніше президент ФФУ Андрій Павелко обіцяв розібратися з ситуацією, яка склалася навколо Самойлова-молодшого.
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