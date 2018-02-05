Збірну Нідерландів найближчим часом очолить легендарний футболіст Барселони

Рональд Куман

Колишня зірка Барселони Рональд Куман найближчим часом очолить збірну Нідерландів.

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела всі деталі між тренером і федерацією вже узгоджені і про призначення фахівця буде оголошено у вівторок 6 лютого.

Нагадаємо, що останнім місцем роботи 55-річного фахівця був Евертон, з якого його було звільнено в жовтні минулого року.