242 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]05.02.2018 22:55
Збірну Нідерландів найближчим часом очолить легендарний футболіст Барселони
|Рональд Куман
Колишня зірка Барселони Рональд Куман найближчим часом очолить збірну Нідерландів.
Про це повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела всі деталі між тренером і федерацією вже узгоджені і про призначення фахівця буде оголошено у вівторок 6 лютого.
Нагадаємо, що останнім місцем роботи 55-річного фахівця був Евертон, з якого його було звільнено в жовтні минулого року.
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