379 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.02.2018 23:17
Екс-захисник Шахтаря дебютував за новий клуб
|Василь Кобін (праворуч)
Український захисник Василь Кобін зіграв за Тобол із Казахстану у контрольному матчі проти махачкалинського Анжи.
Поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь російського клубу, пише офіційний сайт Тоболу.
Нагадаємо, що останнім клубом екс-гравця збірної України був Верес, який він покинув на початку 2018 року.
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