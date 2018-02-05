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05.02.2018  23:17

Екс-захисник Шахтаря дебютував за новий клуб

Василь Кобін (праворуч)

Український захисник Василь Кобін зіграв за Тобол із Казахстану у контрольному матчі проти махачкалинського Анжи.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь російського клубу, пише офіційний сайт Тоболу.

Нагадаємо, що останнім клубом екс-гравця збірної України був Верес, який він покинув на початку 2018 року.
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