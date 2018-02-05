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05.02.2018  23:43

Лаціо несподівано поступився Дженоа в 23 турі чемпіонату Італії

Горан Пандєв (Дженоа)

В останньому иатчі 23-го туру Серії А Лаціо вдома розписав мирову з Дженоа (1:1).

Переможний гол гості забили вже в доданий арбітром час. Відзначився Лаксальт.

Чемпіонат Італії

23-тур

5 лютого

Лаціо - Дженоа 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 56 Пандєв, 1:1 - 59 Пароло, 1:2 - 90+2 Лаксальт

Напередодні інша римська команда Рома здобула мінімальну перемогу над Вереною.

    І В Н П М О
  1 Наполі 23 19 3 1 50-14 60
  2 Ювентус 23 19 2 2 59-15 59
  3 Лаціо 23 14 4 5 58-29 46
  4 Інтер 23 12 9 2 38-18 45
  5 Рома 23 13 5 5 32-16 44
  6 Сампдорія 23 11 5 7 42-32 38
+1 7 Аталанта 23 10 6 7 35-27 36
-1 8 Мілан 23 10 5 8 30-30 35
  9 Удінезе 23 10 3 10 36-32 33
  10 Торіно 23 7 12 4 33-29 33
  11 Фіорентина 23 8 7 8 33-29 31
  12 Болонья 23 8 3 12 28-35 27
+2 13 Дженоа 23 6 6 11 17-24 24
+2 14 Кальярі 23 7 3 13 22-34 24
-2 15 К'єво 23 5 7 11 21-40 22
-2 16 Сассуоло 23 6 4 13 14-41 22
  17 Кротоне 23 5 5 13 18-40 20
  18 СПАЛ 23 3 8 12 23-42 17
  19 Верона 23 4 4 15 22-46 16
  20 Беневенто 23 2 1 20 13-51 7

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