24 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]05.02.2018 23:43
Лаціо несподівано поступився Дженоа в 23 турі чемпіонату Італії
|Горан Пандєв (Дженоа)
В останньому иатчі 23-го туру Серії А Лаціо вдома розписав мирову з Дженоа (1:1).
Переможний гол гості забили вже в доданий арбітром час. Відзначився Лаксальт.
Чемпіонат Італії
23-тур
5 лютого
Лаціо - Дженоа 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 56 Пандєв, 1:1 - 59 Пароло, 1:2 - 90+2 Лаксальт
Secondo gol del @GenoaCFC, che torna in vantaggio grazie al colpo di testa di Laxalt! #LazioGenoa 1-2! #SerieATIM pic.twitter.com/Ti08a1Ia1k— Serie A TIM (@SerieA_TIM) 5 лютого 2018 р.
Напередодні інша римська команда Рома здобула мінімальну перемогу над Вереною.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Наполі
|23
|19
|3
|1
|50-14
|60
|2
|Ювентус
|23
|19
|2
|2
|59-15
|59
|3
|Лаціо
|23
|14
|4
|5
|58-29
|46
|4
|Інтер
|23
|12
|9
|2
|38-18
|45
|5
|Рома
|23
|13
|5
|5
|32-16
|44
|6
|Сампдорія
|23
|11
|5
|7
|42-32
|38
|+1
|7
|Аталанта
|23
|10
|6
|7
|35-27
|36
|-1
|8
|Мілан
|23
|10
|5
|8
|30-30
|35
|9
|Удінезе
|23
|10
|3
|10
|36-32
|33
|10
|Торіно
|23
|7
|12
|4
|33-29
|33
|11
|Фіорентина
|23
|8
|7
|8
|33-29
|31
|12
|Болонья
|23
|8
|3
|12
|28-35
|27
|+2
|13
|Дженоа
|23
|6
|6
|11
|17-24
|24
|+2
|14
|Кальярі
|23
|7
|3
|13
|22-34
|24
|-2
|15
|К'єво
|23
|5
|7
|11
|21-40
|22
|-2
|16
|Сассуоло
|23
|6
|4
|13
|14-41
|22
|17
|Кротоне
|23
|5
|5
|13
|18-40
|20
|18
|СПАЛ
|23
|3
|8
|12
|23-42
|17
|19
|Верона
|23
|4
|4
|15
|22-46
|16
|20
|Беневенто
|23
|2
|1
|20
|13-51
|7
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