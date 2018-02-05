Челсі зазнав другої розгромної поразки поспіль в чемпіонаті Англії

Новачок Челсі Олів'є Жиру у грі проти Вотфорда

В 26 турі АПЛ лондонський Челсі зазнав поразки в гостях проти Вотфорда.

Слід зазначити, що гості з 30-ї хвилини гри грали в меншості, за другу жовту картку було вилучено Т'єму Бакайоко.

Нагадаємо, що це друга поспіль поразка аристократів в чемпіонаті Англії.

Чемпіонат Англії

26-й тур

5 лютого

Вотфорд - Челсі 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 42, пенальті Діні, 1:1 - 82 Азар, 2:1 - 84 Янмат, 3:1 - Деулофеу, 4:1 - 90+1 Перейра

Нагадаємо, що напередодні Ліверпуль та Тоттенгем зіграли у нічию (2:2).