Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
82 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
05.02.2018  23:54

Челсі зазнав другої розгромної поразки поспіль в чемпіонаті Англії

Новачок Челсі Олів'є Жиру у грі проти Вотфорда

В 26 турі АПЛ лондонський Челсі зазнав поразки в гостях проти Вотфорда.

Слід зазначити, що гості з 30-ї хвилини гри грали в меншості, за другу жовту картку було вилучено Т'єму Бакайоко.

Нагадаємо, що це друга поспіль поразка аристократів в чемпіонаті Англії.

Чемпіонат Англії

26-й тур

5 лютого

Вотфорд - Челсі 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 42, пенальті Діні, 1:1 - 82 Азар, 2:1 - 84 Янмат, 3:1 - Деулофеу, 4:1 - 90+1 Перейра

Нагадаємо, що напередодні Ліверпуль та Тоттенгем зіграли у нічию (2:2).

    І В Н П М О
  1 Манчестер Сіті 26 22 3 1 74-19 69
  2 Манчестер Юнайтед 26 17 5 4 51-18 56
  3 Ліверпуль 26 14 9 3 59-31 51
  4 Челсі 26 15 5 6 46-23 50
  5 Тоттенгем 26 14 7 5 51-24 49
  6 Арсенал 26 13 6 7 51-35 45
  7 Бернлі 26 9 9 8 21-23 36
  8 Лестер 26 9 8 9 38-35 35
+1 9 Борнмут 26 8 7 11 30-37 31
-1 10 Евертон 26 8 7 11 29-45 31
  11 Вотфорд 26 8 6 12 37-45 30
  12 Вест Гем 26 6 9 11 32-46 27
+2 13 Брайтон 26 6 9 11 21-35 27
-1 14 Крістал Пелас 26 6 9 11 24-39 27
+3 15 Саутгемптон 26 5 11 10 28-38 26
-2 16 Ньюкасл 26 6 7 13 24-36 25
+2 17 Свонсі 26 6 6 14 19-37 24
-2 18 Сток Сіті 26 6 6 14 26-52 24
-2 19 Гаддерсфілд 26 6 6 14 19-46 24
  20 Вест Бромвіч 26 3 11 12 21-37 20
Читай також
Ліверпуль - Тоттенгем: у мережі вказали на підозрілу поведінку судді після призначення пенальті. ВІДЕО
Крістал Пелас розписав мирову з Ньюкаслом, а Ліверпуль - із Тоттенгемом у 26 турі чемпіонату Англії
Арсенал поступився аутсайдеру, Ліверпуль розгромив Гаддерсфілд. Матчі 25-го туру чемпіонату Англії
Вест Гем та Ліверпуль вилітають, Тоттенгем врятував Кейн. Матчі 1/16 фіналу Кубку Англії
Ліверпуль несподівано поступився аутсайдеру в матчі 24-го туру чемпіонату Англії
Ліверпуль і Манчестер Сіті забили сім голів на двох. Матчі 23-го туру чемпіонату Англії


Останні публікації
30.01.2018
Футбол

Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі

Нападник збірної України розповів про рішення покинути Карабюкспор, перехід у новий колектив, а також перспективи збірної України у Лізі Націй
 
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку

 
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
Усі публікації
Новини
00:20
Футзал. Збірна Росії стала другим півфіналістом Євро-2018
00:08
Футбол. Лас-Пальмас на останній хвилині вирвав перемогу в Малаги. Матч 22-го туру чемпіонату Іспанії
05.02.2018
23:54
Футбол. Челсі зазнав другої розгромної поразки поспіль в чемпіонаті Англії
23:43
Футбол. Лаціо несподівано поступився Дженоа в 23 турі чемпіонату Італії
23:17
Футбол. Екс-захисник Шахтаря дебютував за новий клуб
22:55
Футбол. Збірну Нідерландів найближчим часом очолить легендарний футболіст Барселони
22:35
Футбол. Сина екс-гравця Динамо викликали в збірну Росії
22:17
Футбол. Спетару не підписував контракт з Динамо
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




БАТЛ! Обирай найкращий клуб України -
ДИНАМО vs ШАХТАР!


Інтерв'ю
 
Публікації
30.01.2018

Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі
Нападник збірної України розповів про рішення покинути Карабюкспор, перехід у новий колектив, а також перспективи збірної України у Лізі Націй
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!