82 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]05.02.2018 23:54
Челсі зазнав другої розгромної поразки поспіль в чемпіонаті Англії
|Новачок Челсі Олів'є Жиру у грі проти Вотфорда
В 26 турі АПЛ лондонський Челсі зазнав поразки в гостях проти Вотфорда.
Слід зазначити, що гості з 30-ї хвилини гри грали в меншості, за другу жовту картку було вилучено Т'єму Бакайоко.
Нагадаємо, що це друга поспіль поразка аристократів в чемпіонаті Англії.
Чемпіонат Англії
26-й тур
5 лютого
Вотфорд - Челсі 4:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 42, пенальті Діні, 1:1 - 82 Азар, 2:1 - 84 Янмат, 3:1 - Деулофеу, 4:1 - 90+1 Перейра
Full-time: Watford 4-1 Chelsea.#WATCHE pic.twitter.com/lmwNoWb8cL— Chelsea FC (@ChelseaFC) 5 лютого 2018 р.
Нагадаємо, що напередодні Ліверпуль та Тоттенгем зіграли у нічию (2:2).
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Манчестер Сіті
|26
|22
|3
|1
|74-19
|69
|2
|Манчестер Юнайтед
|26
|17
|5
|4
|51-18
|56
|3
|Ліверпуль
|26
|14
|9
|3
|59-31
|51
|4
|Челсі
|26
|15
|5
|6
|46-23
|50
|5
|Тоттенгем
|26
|14
|7
|5
|51-24
|49
|6
|Арсенал
|26
|13
|6
|7
|51-35
|45
|7
|Бернлі
|26
|9
|9
|8
|21-23
|36
|8
|Лестер
|26
|9
|8
|9
|38-35
|35
|+1
|9
|Борнмут
|26
|8
|7
|11
|30-37
|31
|-1
|10
|Евертон
|26
|8
|7
|11
|29-45
|31
|11
|Вотфорд
|26
|8
|6
|12
|37-45
|30
|12
|Вест Гем
|26
|6
|9
|11
|32-46
|27
|+2
|13
|Брайтон
|26
|6
|9
|11
|21-35
|27
|-1
|14
|Крістал Пелас
|26
|6
|9
|11
|24-39
|27
|+3
|15
|Саутгемптон
|26
|5
|11
|10
|28-38
|26
|-2
|16
|Ньюкасл
|26
|6
|7
|13
|24-36
|25
|+2
|17
|Свонсі
|26
|6
|6
|14
|19-37
|24
|-2
|18
|Сток Сіті
|26
|6
|6
|14
|26-52
|24
|-2
|19
|Гаддерсфілд
|26
|6
|6
|14
|19-46
|24
|20
|Вест Бромвіч
|26
|3
|11
|12
|21-37
|20
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