467 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.02.2018 09:32
Хавбек Динамо вже сьогодні відновить тренування
|Руслан Ротань (в центрі) / ФК Динамо Київ
Півзахисник киівського Динамо Руслан Ротань сьогодні, 6 лютого відновить тренування пробіжками.
Про це розповів старший лікар Динамо Леонід Миронов.
"У першій контрольній грі з Естерсундом зазнав травми Ротань. Він отримав дуже сильний удар по гомілкостопу, через що серйозно забив гомілкостопний суглоб зовнішньої щиколотки, до того ж трохи підвернув його, що призвело до невеликого розтягнення зв’язок", - зазначив фахівець.
"На сьогодні він майже здоровий, від завтрашнього дня почне пробіжки, але до загальної групи поки його не пускаємо, щоб не було рецидиву. Руслан сам має відчути гомілкостоп, у тому числі й у роботі з м’ячем", - цитує Миронова офіційний сайт Динамо.
Нагадаємо, що капітан збірної України не зможе допогти киянам в Лізі Європи.
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