Чорноморець можуть виключити з усіх турнірів під егідою УЄФА

ФК Чорноморець

Одеському Чорноморцю загрожує серйозне покарання – не тільки виключення з УПЛ, а зі всіх турнірів під егідою УЄФА – через юридичні тонкощі.

Причиною такого рішення може стати зміна президентом клубу Леонідом Клімовим у грудні минулого року організаційно-правової форми клубу.

Нагадаємо, що замість акціонерного товариства ФК Чорноморець власником активів стало одноіменне товариство з обмеженою відповідальністю, яке ще два роки тому називалось промисловим об'єднанням "Будова". Одеський клуб можуть позбавити ліцензії, оскільки за правилами УЄФА з ліцензування клубів та фінансового fair-play, будь-які подібні зміни означають анулювання ліцензії. А після змін до отримання нового сертифікату має пройти не менше трьох років.

Є подібна норма і в статуті Федерації футболу України, яка забороняє зміну організаційно-правової форми. Таким чином, Чорноморець може бути виключений із УПЛ, пише Думская.

Напередодні одесити перемогли брестське Динамо Артема Мілевського в контрольному матчі на зборах у Туреччині.