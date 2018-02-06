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06.02.2018  10:09

Молодий нападник Динамо поїхав на перегляд до Білорусі

Олексій Щебетун / Ольга Щербицька (Динамоманія)

Нападник київского Динамо Олексій Щебетун знаходиться на перегляді в команді Луч Мінськ.

Футболіст прибув в розташування новачка Вищої ліги Білорусі і візьме участь в його навчально-тренувальному зборі, пише офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що осінню частину сезону нападник грав за Сталь, але не зміг закріпитися в команді.

В активі Щебетуна в поточному сезоні всього 5 ігор в першій команді, за дубль він провів 16 матчів і забив 1 гол.

Нагадаємо, що напередодні до табору Динамо повернувся зірковий форвард.
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