392 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]06.02.2018 10:09
Молодий нападник Динамо поїхав на перегляд до Білорусі
|Олексій Щебетун / Ольга Щербицька (Динамоманія)
Нападник київского Динамо Олексій Щебетун знаходиться на перегляді в команді Луч Мінськ.
Футболіст прибув в розташування новачка Вищої ліги Білорусі і візьме участь в його навчально-тренувальному зборі, пише офіційний сайт клубу.
Нагадаємо, що осінню частину сезону нападник грав за Сталь, але не зміг закріпитися в команді.
В активі Щебетуна в поточному сезоні всього 5 ігор в першій команді, за дубль він провів 16 матчів і забив 1 гол.
Нагадаємо, що напередодні до табору Динамо повернувся зірковий форвард.
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