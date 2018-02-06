266 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.02.2018 10:49
Хавбек Реала хоче перейти до Челсі
|Марко Асенсіо
Півзахисник Реала Марко Асенсіо хоче продовжити свою кар'єру в лондонському Челсі.
Про це повідомляє Diario Goal.
За інформацією джерела, 22-річний футболіст провів зустріч з президентом клубу Флорентіно Пересом, на якій повідомив йому про своє бажання перебратися в Челсі.
Відзначається, що Асенсіо може бути включений в угоду по трансферу Едена Азара в Реал, пише ua-football.
Напередодні повідомлялося, що Рахім Стерлінг може перейти до Челсі.
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