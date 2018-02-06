Хавбек Реала хоче перейти до Челсі

Марко Асенсіо

Півзахисник Реала Марко Асенсіо хоче продовжити свою кар'єру в лондонському Челсі.

Про це повідомляє Diario Goal.

За інформацією джерела, 22-річний футболіст провів зустріч з президентом клубу Флорентіно Пересом, на якій повідомив йому про своє бажання перебратися в Челсі.

Відзначається, що Асенсіо може бути включений в угоду по трансферу Едена Азара в Реал, пише ua-football.

Напередодні повідомлялося, що Рахім Стерлінг може перейти до Челсі.