567 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.02.2018 11:17
Казахський клуб позначив Олімпік прапором "ДНР" в Instagram. ФОТО
|Кайсар
Кизилординський Кайсар у календарі товариських матчів в соцмережі використав прапор терористів на Донбасі для позначення українського клубу Олімпік.
Публікацію в Instagram клубу з Казахстану помітили напередодні ввечері.
Зараз при намаганні відкрити збережене посилання на картинку зі списком контрольних поєдинків Кайсара відображається інформація про недійсне посилання або видалену сторінку, пише Футбол 24.
|Instagram / Футбол 24
Наразі про реакцію на скандальний епізод керівників Олімпіка та МЗС України невідомо.
Нагадаємо, що на перегляді в Олімпіку знаходяться два француза.
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