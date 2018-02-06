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06.02.2018  11:17

Казахський клуб позначив Олімпік прапором "ДНР" в Instagram. ФОТО

Кайсар

Кизилординський Кайсар у календарі товариських матчів в соцмережі використав прапор терористів на Донбасі для позначення українського клубу Олімпік.

Публікацію в Instagram клубу з Казахстану помітили напередодні ввечері.

Зараз при намаганні відкрити збережене посилання на картинку зі списком контрольних поєдинків Кайсара відображається інформація про недійсне посилання або видалену сторінку, пише Футбол 24.

Instagram / Футбол 24

Наразі про реакцію на скандальний епізод керівників Олімпіка та МЗС України невідомо.

Нагадаємо, що на перегляді в Олімпіку знаходяться два француза.
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