Казахський клуб позначив Олімпік прапором "ДНР" в Instagram. ФОТО

Кайсар

Кизилординський Кайсар у календарі товариських матчів в соцмережі використав прапор терористів на Донбасі для позначення українського клубу Олімпік.

Публікацію в Instagram клубу з Казахстану помітили напередодні ввечері.

Зараз при намаганні відкрити збережене посилання на картинку зі списком контрольних поєдинків Кайсара відображається інформація про недійсне посилання або видалену сторінку, пише Футбол 24.

Instagram / Футбол 24

Наразі про реакцію на скандальний епізод керівників Олімпіка та МЗС України невідомо.

Нагадаємо, що на перегляді в Олімпіку знаходяться два француза.