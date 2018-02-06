189 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.02.2018 11:58
Шахтар повернув молодого півзахисника через можливий відхід Фреда
|Сергій Палкін
Донецький Шахтар повернув молодого півзахисника В'ячеслава Танковського, в першу чергу через те, що влітку бразилець Фред може покинути команду.
Про це заявив гендир гірників Сергій Палкін.
"Ми не знаємо, що буде з Фредом. Незрозуміло, чим це закінчиться, а в кінці сезону він може піти", - зазначив функціонер.
"Уже з огляду на це ми запросили Танковського, адже він знає, в який ми футбол граємо, тренер вірить в нього", - заявив Палкін в ефірі Футбол 1.
Як писалося раніше, Шахтар виграв на зборах в чеської Славії.
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