Шахтар повернув молодого півзахисника через можливий відхід Фреда

Сергій Палкін

Донецький Шахтар повернув молодого півзахисника В'ячеслава Танковського, в першу чергу через те, що влітку бразилець Фред може покинути команду.

Про це заявив гендир гірників Сергій Палкін.

"Ми не знаємо, що буде з Фредом. Незрозуміло, чим це закінчиться, а в кінці сезону він може піти", - зазначив функціонер.

"Уже з огляду на це ми запросили Танковського, адже він знає, в який ми футбол граємо, тренер вірить в нього", - заявив Палкін в ефірі Футбол 1.

Як писалося раніше, Шахтар виграв на зборах в чеської Славії.