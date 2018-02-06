594 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]06.02.2018 20:56
В Україні з'явилося нове футбольне шоу
В українському Youtube з'явилося нове футбольне шоу.
ТаТоТаке - це програма про український і не тільки футбол. Колишній ведучий і журналіст програми Профутбол Костянтин Андріюк та екс-головний редактор Tribuna.com Сергій Болотников обговорюють головні події, топ-матчі, скандали, проблеми, трансфери, висловлювання і тенденції.
Вони пояснюють, що відбувається, діляться власною інформацією і оцінюють суперечливі ситуації з різних сторін. Без цензури зверху, людською мовою і з гумором.
Як відомо, раніше коментатор Віктор вийшов на YouTube з новим ток-шоу.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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