В Україні з'явилося нове футбольне шоу

В українському Youtube з'явилося нове футбольне шоу.

ТаТоТаке - це програма про український і не тільки футбол. Колишній ведучий і журналіст програми Профутбол Костянтин Андріюк та екс-головний редактор Tribuna.com Сергій Болотников обговорюють головні події, топ-матчі, скандали, проблеми, трансфери, висловлювання і тенденції.

Вони пояснюють, що відбувається, діляться власною інформацією і оцінюють суперечливі ситуації з різних сторін. Без цензури зверху, людською мовою і з гумором.

Як відомо, раніше коментатор Віктор вийшов на YouTube з новим ток-шоу.