118 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.02.2018 21:22
Олімпік перегляне бразильця, від якого відмовилась Зоря
|Леонідас
Півзахисник Зорі Леонідас прибув на перегляд в Олімпік.
Про це повідомляє Footboom.
Раніше повідомлялося, що Зоря виставила на трансфер 22-річного бразильця.
У поточному сезоні бразильський хавбек провів 2 матчі в складі луганського клубу.
Як відомо, напередодні Олімпік розгромно виграв у чеського клуба.
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