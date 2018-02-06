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06.02.2018  21:42

Чорноморець програв аутсайдеру чемпіонату Чехії

 

Чорноморець провів черговий поєдинок на зборах у Туреччині.

Цього разу команда програла аутсайдеру чемпіонату Чехії - ФК Височина.

Контрольний матч

6 лютого

Чорноморець (Одеса, Україна) - Височина (Їглава, Чехія) 2:3

Голи Чорноморця: Соколов 75, Гуті 88

Чорноморець: Кожухар, Смирнов, Зубейко, Семенів, Мусолітін, Мочуляк, Машнін, Жунич, гравець на перегляді, Хамелюк, Романюк.
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