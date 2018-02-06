74 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]06.02.2018 21:42
Чорноморець програв аутсайдеру чемпіонату Чехії
Чорноморець провів черговий поєдинок на зборах у Туреччині.
Цього разу команда програла аутсайдеру чемпіонату Чехії - ФК Височина.
Контрольний матч
6 лютого
Чорноморець (Одеса, Україна) - Височина (Їглава, Чехія) 2:3
Голи Чорноморця: Соколов 75, Гуті 88
Чорноморець: Кожухар, Смирнов, Зубейко, Семенів, Мусолітін, Мочуляк, Машнін, Жунич, гравець на перегляді, Хамелюк, Романюк.
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