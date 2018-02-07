639 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.02.2018 08:54
Шевчук: Продавець кукурудзи вразив тим, що почав витворяти з м'ячем
|В'ячеслав Шевчук
У Бразилії та Аргентині у футбол грають із ранку до вечора в усіх можливих місцях.
Про це розповів гравець ветеранської збірної України В'ячеслав Шевчук після південноамериканського турне.
"У них на будь-якому пляжі грають у футбол, на волейбольних майданчиках грають два на два або три на три, ставлять велосипед і через нього грають в один дотик. Із восьмої ранку до 10-ї вечора всі місця, де можна грати в футбол, забиті", - сказав футболіст.
"Хлопчик, який торгував кукурудзою, взяв м'яч і таке почав витворяти... Я був просто вражений. Тому ми не повинні дивуватися, що наш футбол не на такому рівні", - цитує Шевчука Команда №1.
Нагадаємо, що збірна України серед ветеранів здобула розгромну перемогу в Бразилії.
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