Шевчук: Продавець кукурудзи вразив тим, що почав витворяти з м'ячем

В'ячеслав Шевчук

У Бразилії та Аргентині у футбол грають із ранку до вечора в усіх можливих місцях.

Про це розповів гравець ветеранської збірної України В'ячеслав Шевчук після південноамериканського турне.

"У них на будь-якому пляжі грають у футбол, на волейбольних майданчиках грають два на два або три на три, ставлять велосипед і через нього грають в один дотик. Із восьмої ранку до 10-ї вечора всі місця, де можна грати в футбол, забиті", - сказав футболіст.

"Хлопчик, який торгував кукурудзою, взяв м'яч і таке почав витворяти... Я був просто вражений. Тому ми не повинні дивуватися, що наш футбол не на такому рівні", - цитує Шевчука Команда №1.

Нагадаємо, що збірна України серед ветеранів здобула розгромну перемогу в Бразилії.