560 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.02.2018 10:25
Дані Алвес став голкіпером ПСЖ у матчі проти Сошо. ФОТО
|Дані Алвес / ФК ПСЖ
Захисник ПСЖ Дані Алвес спробував себе в ролі воротаря в матчі 1/8 фіналу Кубку Франції проти Сошо.
На 90-й хвилині зустрічі арбітр вилучив голкіпера парижан Кевіна Траппа. Замін у команди Унаї Емері не було, тому воротарський светр на себе приміряв Дані Алвес.
Бразилець побув голкіпером недовго, небезпечних моментів біля воріт ПСЖ за цей час не було, пише Футбол 24.
Нагадаємо, що Бешикташ виключив українського воротаря із заявки на сезон.
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