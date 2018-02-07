Шахтар переміг швецький клуб у товариському матчі в Дубаї

Марлос / ФК Шахтар

Донецький Шахтар здолав швецький АІК у межах турніру Dubai Cup.

Гірники забили два м'ячі силами Марлоса і Феррейри в другому таймі.

Цей матч став останнім лдя Шахтаря на зборах в Еміратах

Dubai Cup

Товариський матч

ОАЕ, Дубаї

7 лютого

Шахтар - АІК 2:0 (0:0, 2:0)

Голи: 1:0 - 48 Марлос, 2:0 - 90 Феррейра

Нагадаємо, що Шахтар у спарингу програв китайському клубу.