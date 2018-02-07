118 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.02.2018 11:12
Шахтар переміг швецький клуб у товариському матчі в Дубаї
|Марлос / ФК Шахтар
Донецький Шахтар здолав швецький АІК у межах турніру Dubai Cup.
Гірники забили два м'ячі силами Марлоса і Феррейри в другому таймі.
Цей матч став останнім лдя Шахтаря на зборах в Еміратах
Dubai Cup
Товариський матч
ОАЕ, Дубаї
7 лютого
Шахтар - АІК 2:0 (0:0, 2:0)
Голи: 1:0 - 48 Марлос, 2:0 - 90 Феррейра
Завершаем зимние сборы победой над АИКом! #ШахтерАИК https://t.co/CXvLcWhJLS pic.twitter.com/KaqUcEcWTm— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 7 февраля 2018 г.
Нагадаємо, що Шахтар у спарингу програв китайському клубу.
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