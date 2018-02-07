Екс-зірка Барселони дав прогноз на епоху після Мессі та Роналду
|Кільян Мбаппе та Неймар/psg.fr
Після того, як Криштіану Роналду та Ліонель Мессі залишать великий спорт, на вершині світового футболу вийдуть Неймар та Кільян Мбаппе.
Такий прогноз в інтерв'ю виданню L'Equipe зробив екс-гравець Барселони Хаві.
"Я думаю, що коли Мессі і Роналду завершать кар'єру, ми будемо вибирати кращого гравця в світі між Неймаром і Мбаппе. У мене є величезна повага до Неймара, він незвичайний футболіст. Він завжди намагається робити на полі шоу", - заявив зірковий у минулому гравець збірної Іспанії.
Нагадаємо, що Неймар та Мбаппе виступають у Парі Сен-Жермен, а також відповідно у збірних Бразилії та Франції.
Раніше Неймар розповів, що необхідно, щоб обійти Мессі та Роналду у боротьбі за Золотий м'яч.
Зазначимо, що портал Transfermarkt прирівняв трансферну вартість Неймара до вартості Мессі.
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