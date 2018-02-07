118 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.02.2018 23:37
Айнтрахт розгромив Майнц, Шальке без Коноплянки обіграв Вольфсбург. Матчі 1/4 фіналу Кубку Німеччини
|Айнтрахт вийшов у півфінал Кубку Німеччини/twitter.com/eintracht
У матчі 1/4 фіналу Кубку Німеччини Айнтрахт розгромив Майнц 3:0.
В іншому матчі Шальке Євгена Коноплянки мінімально переміг Вольфсбург. Українець провів всю гру на лаві для запасних.
Ante Rebic, ein Eigentor und ein Lupfer von @Omarmascarell39 bescheren der Eintracht einen verdienten 3:0-Sieg gegen den @1FSVMainz05 und damit den nächsten Schritt in Richtung Berlin 🙌#SGE #DFBPokal #SGEM05 3:0 pic.twitter.com/1TmIR1ikDG— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 7 лютого 2018 р.
Раніше у півфінал турніру вийшли Баварія та Байєр.
Кубок Німеччини
1/4 фіналу
7 лютого
Айнтрахт - Майнц - 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 17 Ребич, 2:0 - 53, автогол Хак, 3:0 - 62 Маскарель.
Шальке - Вольфсбург - 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 10 Бургшталлер.
Таки чином, Айнтрахту вдалося реабілітуватися за поразку від Аугсбурга у 21-му турі Бундесліги.
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