Айнтрахт розгромив Майнц, Шальке без Коноплянки обіграв Вольфсбург. Матчі 1/4 фіналу Кубку Німеччини

Айнтрахт вийшов у півфінал Кубку Німеччини/twitter.com/eintracht

У матчі 1/4 фіналу Кубку Німеччини Айнтрахт розгромив Майнц 3:0.

В іншому матчі Шальке Євгена Коноплянки мінімально переміг Вольфсбург. Українець провів всю гру на лаві для запасних.

Раніше у півфінал турніру вийшли Баварія та Байєр.

Кубок Німеччини

1/4 фіналу

7 лютого

Айнтрахт - Майнц - 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Ребич, 2:0 - 53, автогол Хак, 3:0 - 62 Маскарель.

Шальке - Вольфсбург - 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 10 Бургшталлер.

Таки чином, Айнтрахту вдалося реабілітуватися за поразку від Аугсбурга у 21-му турі Бундесліги.