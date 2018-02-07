Ланс здолав Труа. Ліон обіграв Монпельє. Інші матчі 1/8 фіналу Кубку Франції
7 лютого відбуваються матчі 1/8 фіналу Кубку Франції.
Так, у чвертьфінал вийшов Ланс, який мінімально обіграв Труа.
Також у наступний раунд турніру вийшов клуб третього дивізіону першості Франції Шамблі.
Кубок Франції
1/8 фіналу
7 лютого
Шамблі - Гранвіль - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 50 Дукур
Ланс - Труа - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 70 Сантамарія
#RCLESTAC #CdF (1-0) Qualification du #rclens face à @estac_officiel ! pic.twitter.com/JwYNCvv4hd— Racing club de Lens (@RCLens) 7 лютого 2018 р.
Метц – Кан 2:2 (0:0, 1:1), по пенальті - 2:3
Голи: 0:1 - 51 Ставицький, 1:1 - 85 Ньян, 2:1 - 108 Ру, 2:2 - 114 Діоманде.
🏆 #FCMSMC (2-2, 2-3 tab) L'aventure s'arrête là pour les Grenats au terme d'une cruelle séance de tirs au but en ayant eu le tir au but de la victoire. pic.twitter.com/664vReniO7— FC Metz ☨ (@FCMetz) 7 лютого 2018 р.
Монпельє - Ліон - 1:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 13 Корне, 1:1 - 22 Іконе, 1:2 - 27, пенальті Фекір.
Раніше повідомлялося, що в 1/4 фіналу Кубку Франції вийшли ПСЖ та Марсель.
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