Ланс здолав Труа. Ліон обіграв Монпельє. Інші матчі 1/8 фіналу Кубку Франції

7 лютого відбуваються матчі 1/8 фіналу Кубку Франції.

Так, у чвертьфінал вийшов Ланс, який мінімально обіграв Труа.

Також у наступний раунд турніру вийшов клуб третього дивізіону першості Франції Шамблі.

Кубок Франції

1/8 фіналу

7 лютого

Шамблі - Гранвіль - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 50 Дукур

Ланс - Труа - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 70 Сантамарія

Метц – Кан 2:2 (0:0, 1:1), по пенальті - 2:3

Голи: 0:1 - 51 Ставицький, 1:1 - 85 Ньян, 2:1 - 108 Ру, 2:2 - 114 Діоманде.

🏆 #FCMSMC (2-2, 2-3 tab) L'aventure s'arrête là pour les Grenats au terme d'une cruelle séance de tirs au but en ayant eu le tir au but de la victoire. pic.twitter.com/664vReniO7 — FC Metz ☨ (@FCMetz) 7 лютого 2018 р.

Монпельє - Ліон - 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 13 Корне, 1:1 - 22 Іконе, 1:2 - 27, пенальті Фекір.

Раніше повідомлялося, що в 1/4 фіналу Кубку Франції вийшли ПСЖ та Марсель.