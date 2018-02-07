78 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.02.2018 22:24
Суперник Динамо по Лізі Європи вийшов у півфінал Кубку Греції
Суперник Динамо по 1/16 фіналу Кубку Греції АЕК здолав Олімпіакос у другому матчі 1/4 фіналу Кубку Греції та вийшов у півфінал.
У першому поєдинку команда українського захисника Дмитра Чигринського розписала мирову 0:0 із суперником на виїзді.
Чигринський вийшов на поле з перших секунд гри і відіграв весь матч. На 44-й хвилині зустрічі він отримав жовту картку.
Μία ακόμα νίκη της ΑΕΚ επί του Ολυμπιακού, με σκορ 2-1 αυτή τη φορά, και πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου για τρίτη χρονιά στη σειρά#aekfcseason2017_18 #aekoly #aekfcteam2017_18 #aekfamily pic.twitter.com/mW6gBr2bBT— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) 7 лютого 2018 р.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Чигринський забив гол у ворота Олімпіакоса у матчі першості Греції.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій