Хацкевич про перемогу Динамо у спарингу: У першому таймі бракувало бійцівських якостей
Динамо у переможному контрольному матчі проти Хебей Чайна Форчун (2:1) провело два різних за якістю тайми.
Про це після матчу заявив керманич киян Олександр Хацкевич.
"Справді, в першому таймі не вистачало бійцівських якостей, коли, на відміну від суперника, наші футболісти грали доволі пасивно. А от після перерви ми почали грати активніше, агресивніше у відборі, компактніше – загалом, додали як у русі, так і в якості гри", - розповів тренер.
"Збори підходять до завершення, тому, звичайно, приємно здобути перемогу", - цитує Хацкевича прес-служба киян.
Нагадаємо, що Динамо проведе ще три контрольні поєдинки - 8, 10 та 11 лютого.
Раніше повідомлялося, що у попередньому спарингу Динамо поступилося Академії Пушкаша 2:3, пропустивши два голи наприкінці зустрічі.
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