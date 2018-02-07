Хацкевич про перемогу Динамо у спарингу: У першому таймі бракувало бійцівських якостей

Динамо у переможному контрольному матчі проти Хебей Чайна Форчун (2:1) провело два різних за якістю тайми.

Про це після матчу заявив керманич киян Олександр Хацкевич.

"Справді, в першому таймі не вистачало бійцівських якостей, коли, на відміну від суперника, наші футболісти грали доволі пасивно. А от після перерви ми почали грати активніше, агресивніше у відборі, компактніше – загалом, додали як у русі, так і в якості гри", - розповів тренер.

"Збори підходять до завершення, тому, звичайно, приємно здобути перемогу", - цитує Хацкевича прес-служба киян.

Нагадаємо, що Динамо проведе ще три контрольні поєдинки - 8, 10 та 11 лютого.

Раніше повідомлялося, що у попередньому спарингу Динамо поступилося Академії Пушкаша 2:3, пропустивши два голи наприкінці зустрічі.