Шахтар наблизився до трансферу талановитого бразильця

Шахтар успішно завершив переговори із бразильським Корінтіанс щодо трансферу 20-річного центрхава Майкона.

Згідно із повідомленнями UOL Esporte, тепер гірникам залишилося з'ясувати деталі особистого контракту із гравцем, який буде покликаний замінити свого співвітчизника Фреда.

Трансфер обійдеться Шахтарю у 6 мільйонів євро, незважаючи на те, що бразильці хотіли отримати від українського клубу 8.

Між тим, очікується, що про перехід Майкона в Шахтар оголосять вже на цьому тижні, пише СпортАрена.

Не дивлячись на свій вік, Майкон є гравцем основи Корінтіанс - на його рахунку 36 матчів (1 гол та 3 передачі). Також футболіст виступав за молодіжну збірну Бразилії (1 гол у 8 матчах).

Раніше повідомлялося, що гендиректор Шахтаря розповів, чому Фред не перейшов у Манчестер Сіті взимку.