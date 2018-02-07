Шахтар наблизився до трансферу талановитого бразильця
Шахтар успішно завершив переговори із бразильським Корінтіанс щодо трансферу 20-річного центрхава Майкона.
Згідно із повідомленнями UOL Esporte, тепер гірникам залишилося з'ясувати деталі особистого контракту із гравцем, який буде покликаний замінити свого співвітчизника Фреда.
Трансфер обійдеться Шахтарю у 6 мільйонів євро, незважаючи на те, що бразильці хотіли отримати від українського клубу 8.
Між тим, очікується, що про перехід Майкона в Шахтар оголосять вже на цьому тижні, пише СпортАрена.
Не дивлячись на свій вік, Майкон є гравцем основи Корінтіанс - на його рахунку 36 матчів (1 гол та 3 передачі). Також футболіст виступав за молодіжну збірну Бразилії (1 гол у 8 матчах).
Раніше повідомлялося, що гендиректор Шахтаря розповів, чому Фред не перейшов у Манчестер Сіті взимку.
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