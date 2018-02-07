36 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.02.2018 23:48
Тоттенгем з другої спроби вийшов в 1/8 фіналу Кубку Англії
Лондонський Тоттенгем здолав 2:0 Ньюпорт у переграванні матчу 4-го раунду Кубку Англії, вийшовши в 1/8 фіналу турніру.
Нагадаємо, що у першій зустрічі команд було зафіксовано нічию 1:1, причому лідер шпор Гаррі Кейн зрівняв рахунок за 10 хвилин до фінального свистка.
Цікаво, що у переграванні Кейн залишився на лаві запасних. Проте цього виявилося достатньо для перемоги.
FULL-TIME: A professional performance at Wembley as we see off Newport to reach the fifth round of the @EmiratesFACup. #COYS pic.twitter.com/gnXcUNAS0f— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 7 лютого 2018 р.
Напередодні у переграванні путівку в 1/8 фіналу здобули Рочдейл, Гаддерсфілд та Свонсі.
Також повідомлялося, що у матчі 25-го туру АПЛ Тоттенгем вирвав нічию у протистоянні з Ліверпулем.
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