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07.02.2018  23:48

Тоттенгем з другої спроби вийшов в 1/8 фіналу Кубку Англії

 

Лондонський Тоттенгем здолав 2:0 Ньюпорт у переграванні матчу 4-го раунду Кубку Англії, вийшовши в 1/8 фіналу турніру. 

Нагадаємо, що у першій зустрічі команд було зафіксовано нічию 1:1, причому лідер шпор Гаррі Кейн зрівняв рахунок за 10 хвилин до фінального свистка. 

Цікаво, що у переграванні Кейн залишився на лаві запасних. Проте цього виявилося достатньо для перемоги.

Напередодні у переграванні путівку в 1/8 фіналу здобули Рочдейл, Гаддерсфілд та Свонсі

Також повідомлялося, що у матчі 25-го туру АПЛ Тоттенгем вирвав нічию у протистоянні з Ліверпулем
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