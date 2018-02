Тоттенгем з другої спроби вийшов в 1/8 фіналу Кубку Англії

Лондонський Тоттенгем здолав 2:0 Ньюпорт у переграванні матчу 4-го раунду Кубку Англії, вийшовши в 1/8 фіналу турніру.

Нагадаємо, що у першій зустрічі команд було зафіксовано нічию 1:1, причому лідер шпор Гаррі Кейн зрівняв рахунок за 10 хвилин до фінального свистка.

Цікаво, що у переграванні Кейн залишився на лаві запасних. Проте цього виявилося достатньо для перемоги.

FULL-TIME: A professional performance at Wembley as we see off Newport to reach the fifth round of the @EmiratesFACup. #COYS pic.twitter.com/gnXcUNAS0f