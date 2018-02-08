Екс-голкіпер Арсенала увійшов в тренерський штаб Волині. ВІДЕО

Вадим Деонас

Екс-голкіпер Таврії, Арсенала, Сталі та ще кількох клубів Вадим Деонас працюватиме у луцькій Волині

42-річний Деонас став тренером воротарів команди.

Фахівець вже приєднався до табору команди на зборах у Туреччині.

За словами спеціаліста, у Волині з голкіперами повний порядок. Усі працюють дуже добре та виконують вказівки тренерського штабу, пише офіційний сайт луцького клубу.

Нагадаємо, що нещодавно Волинь поповнилась чотирма новачками.