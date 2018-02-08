490 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.02.2018 08:49
Екс-голкіпер Арсенала увійшов в тренерський штаб Волині. ВІДЕО
|Вадим Деонас
Екс-голкіпер Таврії, Арсенала, Сталі та ще кількох клубів Вадим Деонас працюватиме у луцькій Волині
42-річний Деонас став тренером воротарів команди.
Фахівець вже приєднався до табору команди на зборах у Туреччині.
За словами спеціаліста, у Волині з голкіперами повний порядок. Усі працюють дуже добре та виконують вказівки тренерського штабу, пише офіційний сайт луцького клубу.
Нагадаємо, що нещодавно Волинь поповнилась чотирма новачками.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій