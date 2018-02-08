84 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]08.02.2018 09:17
Мессі повідомив, як назове третього сина
|Ліонель Мессі з родиною
У родині форварда Барселони Ліонеля Мессі і Антонелло Роккуццо незабаром народиться третя дитина.
Про це повідомляє Four Four Two.
Поява на світ сина очікується в кінці лютого - початку березня.
Ліонель Мессі повідомив, що назве його Чіро.
Аргентинець і його дружина вже виховують двох синів - Тіаго і Матео.
Нагадаємо, що нещодавно Мессі показав свою третю ненароджену дитину.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій