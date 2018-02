Мессі повідомив, як назове третього сина

Ліонель Мессі з родиною

У родині форварда Барселони Ліонеля Мессі і Антонелло Роккуццо незабаром народиться третя дитина.

Про це повідомляє Four Four Two.

Поява на світ сина очікується в кінці лютого - початку березня.

Ліонель Мессі повідомив, що назве його Чіро.

Аргентинець і його дружина вже виховують двох синів - Тіаго і Матео.

Нагадаємо, що нещодавно Мессі показав свою третю ненароджену дитину.