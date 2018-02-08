283 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]08.02.2018 09:45
Зірковий партнер Ярмоленка готовий зіграти в найближчому матчі проти Гамбурга
|Марко Ройс
Півзахисник дортмундської Боруссії Марко Ройс відновився після травми задньої хрестоподібної зв'язки правого коліна і зможе зіграти проти Гамбурга.
Про це повідомляє Ruhr Nachrichten.
Два тижні тому хавбек отримав дозвіл тренуватися при повних навантаженнях.
Ройс пропустив матчі проти Вольфсбурга, Герти, Фрайбурга і Кельна, щоб відновитися на 100%, поступово збільшуючи інтенсивність навантажень під наглядом медичного штабу, пише Трибуна.
Раніше повідомлялося, що Ройсом цікавляться топ-клуби АПЛ.
Також відомо, що Андрій Ярмоленко ще майже місяць пересуватиметься на милицях черехз травму сухожилля.
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