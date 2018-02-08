Зірковий партнер Ярмоленка готовий зіграти в найближчому матчі проти Гамбурга

Марко Ройс

Півзахисник дортмундської Боруссії Марко Ройс відновився після травми задньої хрестоподібної зв'язки правого коліна і зможе зіграти проти Гамбурга.

Про це повідомляє Ruhr Nachrichten.

Два тижні тому хавбек отримав дозвіл тренуватися при повних навантаженнях.

Ройс пропустив матчі проти Вольфсбурга, Герти, Фрайбурга і Кельна, щоб відновитися на 100%, поступово збільшуючи інтенсивність навантажень під наглядом медичного штабу, пише Трибуна.

Раніше повідомлялося, що Ройсом цікавляться топ-клуби АПЛ.

Також відомо, що Андрій Ярмоленко ще майже місяць пересуватиметься на милицях черехз травму сухожилля.