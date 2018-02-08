Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
283 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
08.02.2018  09:45

Зірковий партнер Ярмоленка готовий зіграти в найближчому матчі проти Гамбурга

Марко Ройс

Півзахисник дортмундської Боруссії Марко Ройс відновився після травми задньої хрестоподібної зв'язки правого коліна і зможе зіграти проти Гамбурга.

Про це повідомляє Ruhr Nachrichten.

Два тижні тому хавбек отримав дозвіл тренуватися при повних навантаженнях.

Ройс пропустив матчі проти Вольфсбурга, Герти, Фрайбурга і Кельна, щоб відновитися на 100%, поступово збільшуючи інтенсивність навантажень під наглядом медичного штабу, пише Трибуна.

Раніше повідомлялося, що Ройсом цікавляться топ-клуби АПЛ.

Також відомо, що Андрій Ярмоленко ще майже місяць пересуватиметься на милицях черехз травму сухожилля.
Читай також
Арсенал готовий запропонувати за Ройса 60 млн євро в разі відходу Санчеса
Арсенал може купити Ройса, якщо не продовжить контракти з Санчесом і Езілом
Вінницька Нива буде просити порятунку в Порошенка та Гройсмана
Льов не взяв Марко Ройса в Бундестім
Ройс у Франції збирається показати свій найкращий футбол


Останні публікації
07.02.2018 - Андрій Твердохліб
Олімпіада

Від Ліллегаммера до Сочі. Чемпіон згадує всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх

 
06.02.2018
Футзал

Україна - Іспанія. Хроніка та онлайн матчу 1/4 фіналу ЧЄ-2018

 
30.01.2018
Футбол

Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі

Нападник збірної України розповів про рішення покинути Карабюкспор, перехід у новий колектив, а також перспективи збірної України у Лізі Націй
 
Усі публікації
Новини
13:13
Футбол. Маріуполь не зміг обіграти грузинський клуб
12:58
Футбол. Чорноморець програв у черговому спарингу
12:41
Олімпіада. CAS відмовився розглядати апеляції шістьох росіян
12:28
Футбол. Українець пропустив другий збір російського клубу через проблеми з серцем
11:59
Теніс. Світоліна, Долгополов, Цуренко та Козлова зіграють в Маямі
11:36
Футбол. На перегляді в Динамо перебуває швецький півзахисник з українським корінням. ФОТО
11:15
Футбол. Лідер Шахтаря обрав Манчестер Сіті?
10:56
Футбол. Трансфер зірки Лестера в Ман Сіті на межі зриву
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 






Інтерв'ю
 
Публікації
30.01.2018

Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі
Нападник збірної України розповів про рішення покинути Карабюкспор, перехід у новий колектив, а також перспективи збірної України у Лізі Націй
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!