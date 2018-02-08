Син власника Руха назвав Мазяра лицеміром

Володимир Мазяр

Колишній тренер віинниківського Руха Володимир Мазар - лицемір.

Таку думку висловив гравець Руха Святослав Козловський.

"Мазяр пообіцяв, що буде надавати мені ігрову практику. Запевняв, що буду в його команді основним гравцем. Але вийшло так, що він збрехав. Якщо бути відвертим, то Мазяр - лицемір. Подивіться, скільки при ньому я зіграв", - заявив гравець.

"Він мені говорив особисто, мовляв, не переживай, все нормально, ти будеш грати ... Але коли називав основний склад, то моє прізвище там майже ніколи не було. Що мені йому сказати? Він тренер, він вирішує. Однак, вийшло так, що він мені збрехав", - цитує Козловського FootBoom.

Слід зазначити, що Святослав Козловский є сином власника Руха Григорія Козловського.

Нагадаємо, що в Винниках Мазяр пропрацював трохи більше 3-х місяців в 2017 році.

Наразі Мазяр є головним тренером казахстанського Акжаїка.