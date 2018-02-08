1077 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.02.2018 10:11
Мілевський знову забиває. ВІДЕО
|Артем Мілевський
На 55 хвилині Мілевський реалізував пенальті та встановив остаточний рахунок у поєдинку.Колишній нападник київского Динамо, а зараз гравець Динамо Брест Артем Мілевський у товариському матчі відзначився голом у ворота Рада.
Поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь білоруського клубу.
Нагадаємо, у сезоні-2017 Мілевський забив 5 голів, віддав 6 асистів і був визнаний найкращим нападником команди.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій