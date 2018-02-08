Мілевський знову забиває. ВІДЕО

Артем Мілевський

На 55 хвилині Мілевський реалізував пенальті та встановив остаточний рахунок у поєдинку.Колишній нападник київского Динамо, а зараз гравець Динамо Брест Артем Мілевський у товариському матчі відзначився голом у ворота Рада.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь білоруського клубу.

Нагадаємо, у сезоні-2017 Мілевський забив 5 голів, віддав 6 асистів і був визнаний найкращим нападником команди.