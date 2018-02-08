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08.02.2018  10:56

Трансфер зірки Лестера в Ман Сіті на межі зриву

Ріяд Марез

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола може відмовитись від ідеї підписати Ріяда Мареза після демаршу алжирця в Лестері.

Про це пише Daily Star.

Вінгер Лестера Ріяд Марез може не опинитись у складі Манчестер Сіті наступного літа.

Але Керманич містян Хосеп Гвардіола неприємно здивований поведінкою алжирця після невдачі з переїздом того на Етіхад Стедіум у зимовий трансферний дедлайн.

Нагадаємо, гравець тиждень не з'являвся на тренуваннях лисів і пропустив 2 матчі.

Відомо, що Лестер хоче отримати за свого лідера не менше 60 млн. євро.

Раніше повідомлялося, що лідер Ман Рахім Стерлінг Сіті хоче перейти в Челсі.
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