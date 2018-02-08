1285 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.02.2018 11:15
Лідер Шахтаря обрав Манчестер Сіті?
|Фред
Півзахисник донецького Шахтаря Фред влітку 2018 року перейде в Манчестер Сіті.
Про це повідомляють ряд англійських ЗМІ.
Нагадаємо, гравцем також цікавиться Манчестер Юнайтед.
Дану інформацію підтвердив і колишній тренер бразильця в Шахтарі Мірча Луческу.
"Манчестер Юнайтед програє боротьбу Манчестер Сіті за Фреда наступного літа, посилаючись на слова колишнього тренера гравця", – повідомив румун.
"Він перейде в Сіті, як свого часу зробив Фернандінью", – цитує Луческу Футбол 24.
Також повідомлялося, що в послугах бразильця були зацікавлені Тоттнгем та Арсенал, але іх відлякує ціна на гравця.
Напередодні гендир Шахтаря Сергій Палкін заявив, що Фред коштує набагато більше за 50 млн. євро.
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