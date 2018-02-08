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08.02.2018  11:15

Лідер Шахтаря обрав Манчестер Сіті?

Фред

Півзахисник донецького Шахтаря Фред влітку 2018 року перейде в Манчестер Сіті.

Про це повідомляють ряд англійських ЗМІ.

Нагадаємо, гравцем також цікавиться Манчестер Юнайтед.

Дану інформацію підтвердив і колишній тренер бразильця в Шахтарі Мірча Луческу.

"Манчестер Юнайтед програє боротьбу Манчестер Сіті за Фреда наступного літа, посилаючись на слова колишнього тренера гравця", – повідомив румун.

"Він перейде в Сіті, як свого часу зробив Фернандінью", – цитує Луческу Футбол 24.

Також повідомлялося, що в послугах бразильця були зацікавлені Тоттнгем та Арсенал, але іх відлякує ціна на гравця.

Напередодні гендир Шахтаря Сергій Палкін заявив, що Фред коштує набагато більше за 50 млн. євро.
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