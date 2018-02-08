545 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.02.2018 11:36
На перегляді в Динамо перебуває швецький півзахисник з українським корінням. ФОТО
|Богдан Богдюк / Динамоманія
Швецький півзахисник з українським корінням Богдан Богдюк продовжує перебувати в розташуванні Динамо U-19.
17-річний футболіст був помічений на матчі киян проти Оболоні-Бровар в рамках Зимового Кубка ДЮФЛУ, пише Динамоманія.
|Богдан Богдюк / Динамоманія
Нагадаємо, що перша команда Динамо перебуває на зборах в Іспанії, де напередодні здобула вольову перемогу над клубом з Китаю.
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