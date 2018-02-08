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08.02.2018  11:36

На перегляді в Динамо перебуває швецький півзахисник з українським корінням. ФОТО

Богдан Богдюк / Динамоманія

Швецький півзахисник з українським корінням Богдан Богдюк продовжує перебувати в розташуванні Динамо U-19.

17-річний футболіст був помічений на матчі киян проти Оболоні-Бровар в рамках Зимового Кубка ДЮФЛУ, пише Динамоманія.

Богдан Богдюк / Динамоманія

Нагадаємо, що перша команда Динамо перебуває на зборах в Іспанії, де напередодні здобула вольову перемогу над клубом з Китаю.
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