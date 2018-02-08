38 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.02.2018 21:07
Маріуполь виграв у литовського Стумбраса
|ФК Маріуполь
Маріуполь ввечері 8-го лютого провів свій другий спаринг.
Цього разу команда Олександра Бабича перемогла литовський Стумбрас.
Як відомо, в першій грі Маріуполь не зміг обіграти грузинський клуб.
Контрольний матч
8 листопада
Маріуполь – Стумбрас – 3:1
Голи: Тотовицький, 34 (пен.), Борячук, 53, Яворський, 82 – Аль Джазіссі, 89.
Маріуполь: Худжамов, Кирюханцев, Яворський, Дава, Демірі, Дедечко, Мішньов (Піхальонок 65), Тотовицький, Чурко (гравець на перегляді 65), Болбат, Борячук.
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