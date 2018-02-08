Аль-Ахлі Реброва здобув чергову перемогу

Сергій Ребров

У чемпіонаті Саудівської Аравії відбувся матч 21-го туру.

Аль-Ахлі під керівництвом Сергія Реброва зумів здобути домашню перемогу над клубом Аль-Файзалі.

Як відомо, раніше повідомлялося, що клуб Реброва зіграв унічию в дербі з Аль-Іттіхадом.

Чемпіонат Саудівської Аравії

21-й тур

Аль-Ахлі - Аль-Файзалі - 2:1