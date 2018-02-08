202 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]08.02.2018 21:45
Аль-Ахлі Реброва здобув чергову перемогу
|Сергій Ребров
У чемпіонаті Саудівської Аравії відбувся матч 21-го туру.
Аль-Ахлі під керівництвом Сергія Реброва зумів здобути домашню перемогу над клубом Аль-Файзалі.
Як відомо, раніше повідомлялося, що клуб Реброва зіграв унічию в дербі з Аль-Іттіхадом.
Чемпіонат Саудівської Аравії
21-й тур
Аль-Ахлі - Аль-Файзалі - 2:1
Saudi Pro League | Week 21— AlAhli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) 8 лютого 2018 р.
MATCH END
Al-Ahli 2:1 Al-Faisaly#AHLIFC #الأهلي_الفيصلي pic.twitter.com/m2UzBsrgGH
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