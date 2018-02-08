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08.02.2018  22:24

Нападник Динамо травмувався під час спарингу з китайським клубом

Жуніор Мораес

Нападник Динамо Жуніор Мораес травмувався в товариському матчі з Тяньцзінь Теда.

На 43-й хвилині бразильця замінив Артем Бесєдін.

Характер пошкодження поки невідомий, пише Tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що бразильський клуб хоче підписати Мораеса. 
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