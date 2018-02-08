264 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]08.02.2018 22:24
Нападник Динамо травмувався під час спарингу з китайським клубом
|Жуніор Мораес
Нападник Динамо Жуніор Мораес травмувався в товариському матчі з Тяньцзінь Теда.
На 43-й хвилині бразильця замінив Артем Бесєдін.
Характер пошкодження поки невідомий, пише Tribuna.com.
Раніше повідомлялося, що бразильський клуб хоче підписати Мораеса.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій