Китайський клуб може викупити 700-мільйонний контракт Мессі

Ліонель Мессі

Китайський клуб Хебей Чайна Форчун готовий виплатити Барселоні відступні за Ліонеля Мессі.

Нагадаємо, за новим контрактом аргентинця вони становлять 700 мільйонів євро, повідомляє ESPN.

При цьому, за китайськими законами, клуб буде змушений заплатити в казну країни податок, який дорівнює сумі трансферу зарубіжного футболіста.

Таким чином, в сумі клуб буде повинен тільки на один трансфер витратити 1,4 млрд євро, пише ua-football.com.

Як відомо, напередодні Динамо обіграло Хебей Чайна Форчун.

Раніше повідомлялося, що Мессі став автором ще одного гучного досягнення.