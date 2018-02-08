Екс-півзахисник Динамо намагається працевлаштуватися в Гомелі

Олег Міщенко

28-річний український півзахисник Олег Міщенко знаходиться на перегляді в Гомелі.

Про це повідомляє прес-служба білоруського клубу.

У минулому сезоні Міщенко виступав у Першій лізі за Маріуполь і за Амкар в російській першості молодіжних команд.

У цьому сезоні футболіст за маріупольську команду не зіграв жодного матчу.