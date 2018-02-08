234 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]08.02.2018 23:22
Екс-півзахисник Динамо намагається працевлаштуватися в Гомелі
|Олег Міщенко
28-річний український півзахисник Олег Міщенко знаходиться на перегляді в Гомелі.
Про це повідомляє прес-служба білоруського клубу.
У минулому сезоні Міщенко виступав у Першій лізі за Маріуполь і за Амкар в російській першості молодіжних команд.
У цьому сезоні футболіст за маріупольську команду не зіграв жодного матчу.
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