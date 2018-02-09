10 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.02.2018 23:59
Страсбург розгромив Гренобль в 1/8 фіналу Кубка Франції
Гренболь вийшов до 1/4 фіналу Кубка Франції.
В матчі 1/8 фіналу команда виграла у Страсбура з рахунокм 3:0.
Як відомо, напередодні Ланс здолав Труа, а Ліон обіграв Монпельє.
Кубок Франції
1/8 фіналу
Гренобль – Страсбур 0:3 (0:1, 0:2)
Голи: 0:1 – 32 Баокен, 0:2 – 78 Терьє, 0:3 - 94 автогол, Сотока
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій