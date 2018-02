Барселона виграла у Валенсії в півфіналі Кубку Іспанії

У матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Іспанії каталонська Барселона виграла у Валенсії.

Як відомо, напередодні першим півфіналістом стала Севілья.

Кубок Іспанії

1/2 фіналу

Матч-відповідь

Валенсія – Барселона 0:2 (0:0, 0:2)

Голи: 0:1 – 49 Коутіньо, 0:2 – 82 Ракітич.

⏰ Final whistle in Mestalla!

Valencia 0-2 FC Barcelona

⚽ Coutinho and Rakitic

👏 Into the finall!!! Come on Barça!!!

🔵🔴 #CopaBarça #ForçaBarça pic.twitter.com/kf30JuJicS