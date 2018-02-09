545 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.02.2018 00:28
Барселона виграла у Валенсії в півфіналі Кубку Іспанії
|ФК Барселона
У матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Іспанії каталонська Барселона виграла у Валенсії.
Як відомо, напередодні першим півфіналістом стала Севілья.
Кубок Іспанії
1/2 фіналу
Матч-відповідь
Валенсія – Барселона 0:2 (0:0, 0:2)
Голи: 0:1 – 49 Коутіньо, 0:2 – 82 Ракітич.
⏰ Final whistle in Mestalla!— FC Barcelona (@FCBarcelona) 8 лютого 2018 р.
Valencia 0-2 FC Barcelona
⚽ Coutinho and Rakitic
👏 Into the finall!!! Come on Barça!!!
🔵🔴 #CopaBarça #ForçaBarça pic.twitter.com/kf30JuJicS
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій