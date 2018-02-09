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09.02.2018  00:28

Барселона виграла у Валенсії в півфіналі Кубку Іспанії

ФК Барселона

У матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Іспанії каталонська Барселона виграла у Валенсії.

Як відомо, напередодні першим півфіналістом стала Севілья.

Кубок Іспанії

1/2 фіналу

Матч-відповідь

Валенсія – Барселона 0:2 (0:0, 0:2)

Голи: 0:1 – 49 Коутіньо, 0:2 – 82 Ракітич.


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