Стало відомо, коли і де збірна України зіграє перший матч у році

Збірна України зіграє товариський матч із Японією 27 березня.

Гра відбудеться у рамках турніру Kirin Challenge Cup 2018 in Europe у бельгійському Льєжі на стадіоні Моріс Дюфран.

Нагадаємо, збірна Японії є учасником чемпіонату світу-2018: у групі Н вона зіграє проти Польщі, Сенегалу та Колумбії.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної Андрій Шевченко відвідав контрольний матч Шахтаря.

Як відомо, збірна України у вересні стартує у Лізі націй УЄФА та зіграє в одній групі із Чехією та Словаччиною.