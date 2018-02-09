329 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.02.2018 09:44
Стало відомо, коли і де збірна України зіграє перший матч у році
Збірна України зіграє товариський матч із Японією 27 березня.
Гра відбудеться у рамках турніру Kirin Challenge Cup 2018 in Europe у бельгійському Льєжі на стадіоні Моріс Дюфран.
Нагадаємо, збірна Японії є учасником чемпіонату світу-2018: у групі Н вона зіграє проти Польщі, Сенегалу та Колумбії.
Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної Андрій Шевченко відвідав контрольний матч Шахтаря.
Як відомо, збірна України у вересні стартує у Лізі націй УЄФА та зіграє в одній групі із Чехією та Словаччиною.
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